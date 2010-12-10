Дыкина (Лопухов) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыкина (Лопухов) Раиса

Место рождения

село Лада

Дата рождения

17.11.1931

Дата смерти

10.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
07.08.1953

Сын: Дыкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дыкин Николай Иванович

г.Саранск
Рождение ребёнка
23.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дыкин Николай Иванович

г.Саранск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыкин Николай Иванович

Смерть
10.12.2010
Саранск
Похороны
Неизвестно
Саранск