Дыкина (Лопухов) Раиса
Место рождениясело Лада
Дата рождения17.11.1931
Дата смерти10.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1931
Отец: Лопухов Дмитрий
Мать: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
07.08.1953
Сын: Дыкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дыкин Николай Иванович
г.Саранск
Рождение ребёнка
23.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дыкин Николай Иванович
г.Саранск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2010
Саранск
Похороны
Неизвестно
Саранск