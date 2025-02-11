Дыкин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дыкин Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Село Доброе

умер 1941

Дети
Дыкин Николай Иванович09.08.1928 г.р.
Дыкин Алексей Иванович1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Доброе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыкин Иван

Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья

Село Доброе

Рождение ребёнка
09.08.1928

Сын: Дыкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья

Село Доброе

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дыкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья

Село Доброе

Смерть
1941

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