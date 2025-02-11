Дыкин Иван
мужской, родился Неизвестно, Село Доброе
умер 1941
Дети
Дыкин Николай Иванович09.08.1928 г.р.
Дыкин Алексей Иванович1937 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Доброе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыкин Иван
Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья
Село Доброе
Рождение ребёнка
09.08.1928
Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья
Село Доброе
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Дыкина (Князева) Наталья
Село Доброе
Смерть
1941