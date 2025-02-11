Дыкин Владимир Николаевич
мужской, родился 07.08.1953, Саранск, Саранск, Республика Мордовия
умер 04.10.1980, Саранск, Саранск, Республика Мордовия
ОтецДыкин Николай Иванович09.08.1928 г.р.
МатьДыкина (Лопухов) Раиса17.11.1931 г.р.
Супруги
Дыкина Екатерина23.03.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1953
Отец: Дыкин Николай Иванович
Мать: Дыкина (Лопухов) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дыкина Екатерина
Рождение ребёнка
16.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дыкина Екатерина
Смерть
04.10.1980
Похороны
Неизвестно