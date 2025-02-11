Дыкин Владимир Николаевич 07.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Дыкин Владимир Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.08.1953, Саранск, Саранск, Республика Мордовия

умер 04.10.1980, Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Отец
Дыкин Николай Иванович09.08.1928 г.р.
Мать
Дыкина (Лопухов) Раиса17.11.1931 г.р.
Супруги
Дыкина Екатерина23.03.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1953

Отец: Дыкин Николай Иванович

Мать: Дыкина (Лопухов) Раиса

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыкина Екатерина

Рождение ребёнка
16.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыкина Екатерина

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Смерть
04.10.1980
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Похороны
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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