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Мальцов Иван Андреевич

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Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мальцов Андрей Дмитреевич

Мать: Мальцова Евдокия Козьминична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мальцов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1852

Сын: Мальцов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Мальцова Анна Даниловна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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