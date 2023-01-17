Мальцов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1852
Сын: Мальцов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Мальцова Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно