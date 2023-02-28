Мальцов (Малцов) Андрей Дмитреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцов (Малцов) Андрей Дмитреевич

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Место рождения

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1789

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Малцов Дмитрей

Мать: не указана

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
1809
Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Передан на Александровский завод с Пожевского завода в 1809 г.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мальцов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Козьминична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.01.?

Жена: Мальцова Евдокия Козьминична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
год до или 1815 Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.267 — Метрическая книга
Смерть
1839
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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