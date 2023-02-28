Мальцов (Малцов) Андрей Дмитреевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Малцов Дмитрей
Мать: не указана
Место жительства
1809
Передан на Александровский завод с Пожевского завода в 1809 г.
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Козьминична
Бракосочетание
25.01.?
год до или 1815 Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.267 — Метрическая книга
Смерть
1839