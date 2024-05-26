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Мальцов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мальцов Иван Андреевич

Мать: Мальцова Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Мальцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Петровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.

Дочь: Мальцова Анна Петровна

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Петровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Восприемница - дочь обывателя Ивана Андреевича Мальцова - Екатерина
Смерть
Неизвестно

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