Мальцов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мальцов Иван Андреевич
Мать: Мальцова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Мальцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.
Дочь: Мальцова Анна Петровна
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Петровна
Восприемница - дочь обывателя Ивана Андреевича Мальцова - Екатерина
Смерть
Неизвестно