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Мальцов Василий Иванович
Мальцов Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Мужской
Отец
Мальцов Иван Андреевич
1822 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Мальцов Иван Андреевич
Мать: не указана
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