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Котов Василий Федотович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Котов Федот Онисимович

Мать: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феврония Васильевна

Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Матрона Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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