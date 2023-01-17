Котов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Котов Федот Онисимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феврония Васильевна
Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Котова Матрона Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно