Котова Матрона Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Федотович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно