Котова Матрона Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Матрона Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Федотович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Федотович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Федотович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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