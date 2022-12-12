Котов Федот Онисимович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Котов Онисим Павлович
Мать: Котова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1780
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1785
Дочь: Устина Федотовна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евпраксия Федотовна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Крещение
23.06.1791
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Федот Котов, Гаврила Ананина жена Стефанида Евдокимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно