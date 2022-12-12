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Котов Федот Онисимович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Котов Онисим Павлович

Мать: Котова Мария Алексеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1780

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1785

Дочь: Устина Федотовна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евпраксия Федотовна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.06.1791
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: того села Федот Котов, Гаврила Ананина жена Стефанида Евдокимова
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Котов Василий Федотович

Мать ребёнка: Котова Екатерина Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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