Фон Дер Остен-Сакен (Балашова) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1886
Дата смерти04.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Игнатьева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович
Рождение ребёнка
17.09.1911
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Балашова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович
Смерть
04.01.1974
Место погребения: Сент Женевьев де Буа, Эссонн, Иль-де-Франс, France (Франция)