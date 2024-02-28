Фон Дер Остен-Сакен (Балашова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Дер Остен-Сакен (Балашова) Софья Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.04.1886

Дата смерти

04.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1908

Муж: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Игнатьева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Балашова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Смерть
04.01.1974
Место погребения: Сент Женевьев де Буа, Эссонн, Иль-де-Франс, France (Франция)
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