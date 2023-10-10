Игнатьева (Остен-Сакен) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
28.04.1937
Сын: Игнатьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1939
Дочь: Сюдрес Софья Николаевна
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Алексеевич
коммуна Вирофле, Версаль, Сена и Уаза, Третья Французская республика
Смерть
Неизвестно