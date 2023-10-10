Игнатьева (Остен-Сакен) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Остен-Сакен) Александра Николаевна

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

29.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909

Отец: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Мать: Фон Дер Остен-Сакен Софья Николаевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
1935

Муж: Игнатьев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1937

Сын: Игнатьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.09.1939

Дочь: Сюдрес Софья Николаевна

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Алексеевич

коммуна Вирофле, Версаль, Сена и Уаза, Третья Французская республика
Смерть
Неизвестно
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