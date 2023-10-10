Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1911
Дата смерти24.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911
Рождение ребёнка
30.08.1941
Дочь: Игнатьева Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна
Рождение ребёнка
07.09.1943
Сын: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна
Рождение ребёнка
06.01.1950
Сын: Де Остен-Сакен Николай Владимирович
Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна
г. Танжер, Танжер-Ассила, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Французское Марокко, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1967
г. Рабат, Королевство Марокко