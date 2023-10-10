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Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

17.09.1911

Дата смерти

24.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1911

Отец: Фон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович

Мать: Фон Дер Остен-Сакен Софья Николаевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1941

Дочь: Игнатьева Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна

Рождение ребёнка
07.09.1943

Сын: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Де Остен-Сакен Николай Владимирович

Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна

г. Танжер, Танжер-Ассила, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Французское Марокко, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Дер Остен-Сакен Мария Лорна

Смерть
24.05.1967
г. Рабат, Королевство Марокко
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