Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович 07.09.1943 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.09.1943, Бильбао

умер 26.07.2012, коммуна Орсе, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика

Мать
Фон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна02.06.1911 г.р.
Отец
Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич17.09.1911 г.р.
Супруги
Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна24.10.1941 г.р.
Дети
Фон Дер Остен-Сакен Владимир ДмитриевичНеизвестно г.р.
Фон Дер Остен-Сакен Елена ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1943

Отец: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич

Мать: Фон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна

Смерть
26.07.2012
коммуна Орсе, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика

Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, Île-de-France, France (Франция)

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