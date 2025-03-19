Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович
мужской, родился 07.09.1943, Бильбао
умер 26.07.2012, коммуна Орсе, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика
МатьФон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна02.06.1911 г.р.
ОтецФон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич17.09.1911 г.р.
Супруги
Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна24.10.1941 г.р.
Дети
Фон Дер Остен-Сакен Владимир ДмитриевичНеизвестно г.р.
Фон Дер Остен-Сакен Елена ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1943
Отец: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна
Смерть
26.07.2012
коммуна Орсе, Эссонн, Иль-де-Франс, Французская республика