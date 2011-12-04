Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1941
Дата смерти04.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2011
г. Вильжюиф, Валь-де-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика
Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, IDF, France