Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Дер Остен-Сакен (Звегинцова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Париж

Дата рождения

24.10.1941

Дата смерти

04.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Дер Остен-Сакен Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Дер Остен-Сакен Дмитрий Владимирович

Смерть
04.12.2011
г. Вильжюиф, Валь-де-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика
Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, IDF, France
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