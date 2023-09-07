Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна
женский, родилась 30.08.1941, Барселона
умерла 04.08.1975, Париж
МатьФон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна02.06.1911 г.р.
ОтецФон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич17.09.1911 г.р.
Супруги
Игнатьев Алексей Владимирович24.04.1928 г.р.
Дети
Игнатьева Мария Алексеевна20.12.1962 г.р.
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Рождение
30.08.1941
Отец: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1962
Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Владимирович
г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко
Смерть
04.08.1975