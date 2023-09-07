Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна 30.08.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.08.1941, Барселона

умерла 04.08.1975, Париж

Мать
Фон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна02.06.1911 г.р.
Отец
Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич17.09.1911 г.р.
Супруги
Игнатьев Алексей Владимирович24.04.1928 г.р.
Дети
Игнатьева Мария Алексеевна20.12.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1941

Отец: Фон Дер Остен-Сакен Владимир Николаевич

Мать: Фон Дер Остен-Сакен (Бурдетт Де Лебе) Мария Лорна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
20.12.1962

Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Владимирович

г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко

Смерть
04.08.1975

Место погребения: Sainte Geneviève Des Bois, Essonne, Île-de-France, France

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