Игнатьев Алексей Владимирович 24.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьев Алексей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.04.1928, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

умер После 2010

Отец
Игнатьев Владимир Алексеевич18.03.1904 г.р.
Мать
Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна01.05.1905 г.р.
Супруги
Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна30.08.1941 г.р.
Дети
Игнатьева Мария Алексеевна20.12.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928

Отец: Игнатьев Владимир Алексеевич

Мать: Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
20.12.1962

Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна

г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко

Смерть
После 2010

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