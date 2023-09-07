Игнатьев Алексей Владимирович
мужской, родился 24.04.1928, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
умер После 2010
ОтецИгнатьев Владимир Алексеевич18.03.1904 г.р.
МатьИгнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна01.05.1905 г.р.
Супруги
Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна30.08.1941 г.р.
Дети
Игнатьева Мария Алексеевна20.12.1962 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1962
Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Остен-Сакен) Елизавета Владимировна
г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко
Смерть
После 2010