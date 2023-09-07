Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1927

Муж: Игнатьев Владимир Алексеевич

коммуна Верне-Ле-Бен, Восточные Пиренеи, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
24.04.1928

Сын: Игнатьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1932

Сын: Игнатьев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1933

Сын: Игнатьев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Смерть
После 1970
г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко
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