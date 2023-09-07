Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.07.1927
коммуна Верне-Ле-Бен, Восточные Пиренеи, Окситания, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
24.04.1928
Сын: Игнатьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1932
Сын: Игнатьев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1933
Сын: Игнатьев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир Алексеевич
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Смерть
После 1970
г. Рабат, Рабат — Сале — Кенитра, Королевство Марокко