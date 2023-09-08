Игнатьев Николай Владимирович 1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьев Николай Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1933, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

умер 1934, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

Отец
Игнатьев Владимир Алексеевич18.03.1904 г.р.
Мать
Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна01.05.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Игнатьев Владимир Алексеевич

Мать: Игнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

Смерть
1934
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

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