Игнатьев Николай Владимирович
мужской, родился 1933, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
умер 1934, г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
ОтецИгнатьев Владимир Алексеевич18.03.1904 г.р.
МатьИгнатьева (Балашова) Екатерина Андреевна01.05.1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1933
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Смерть
1934
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика