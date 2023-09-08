Балашова (Фон Дер Остен-Сакен) Екатерина Николаевна
женский, родилась 04.11.1914, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умерла 06.06.1998, г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика
МатьФон Дер Остен-Сакен (Балашова) Софья Николаевна20.04.1886 г.р.
ОтецФон Дер Остен-Сакен Николай Владимирович24.01.1879 г.р.
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Рождение
04.11.1914
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Смерть
06.06.1998
г. Сент-Женевьев-де-Буа, Эссон, Иль-де-Франс, Французская республика