Немиров Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Немиров Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Хлебникова Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немирова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно