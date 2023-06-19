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Немиров Яков

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Немиров Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Немиров Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Хлебникова Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область