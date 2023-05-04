Немиров Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Немиров Яков
Мать: Немирова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова (Немирова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Немирова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немирова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Немирова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно