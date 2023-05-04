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Немиров Иван Яковлевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Немиров Яков

Мать: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова (Немирова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Немирова Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Немиров Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Немиров Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Немирова Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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