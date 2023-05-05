Немиров Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти04.12.1780 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Немиров Яков
Мать: Немирова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
31.10.1757 ст.
Жена: Немирова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Оферова (Немирова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Немирова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1766 ст.
Сын: Немиров Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.12.1780 ст.