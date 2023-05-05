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Немиров Григорий Яковлевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

04.12.1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Немиров Яков

Мать: Немирова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Немиров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
31.10.1757 ст.

Жена: Немирова Ирина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Оферова (Немирова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Немирова Ирина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1766 ст.

Сын: Немиров Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.12.1780 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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