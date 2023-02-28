Кувшинов Виктор Семёнов
Место рождения
Дата рождения03.11.1858
Дата смерти08.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1858
Отец: Кувшинов Семён Иванов
Мать: Кувшинова Анна Никитина
Демобилизация
25.04.1882
рядовой 74-го резервного пехотного батальона
Бракосочетание
19.05.1882
Жена: Кувшинова Мария Егорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: Лидия Викторова
Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова
Рождение ребёнка
27.04.1884
Сын: Кувшинов Василий Викторов
Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Анна Викторова
Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова
Рождение ребёнка
12.12.1888
Сын: Кувшинов Разумник Викторов
Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Викторова
Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова
Смерть
08.02.1909
Причина смерти: от чахотки