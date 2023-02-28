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Кувшинов Виктор Семёнов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.11.1858

Дата смерти

08.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1858

Отец: Кувшинов Семён Иванов

Мать: Кувшинова Анна Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Демобилизация
25.04.1882
рядовой 74-го резервного пехотного батальона
Бракосочетание
19.05.1882

Жена: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: Лидия Викторова

Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1884

Сын: Кувшинов Василий Викторов

Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Анна Викторова

Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1888

Сын: Кувшинов Разумник Викторов

Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Викторова

Мать ребёнка: Кувшинова Мария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.02.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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