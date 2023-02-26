Кувшинова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

11.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Аристарх (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1849

Сын: Кувшинов Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афонская Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1858

Сын: Кувшинов Виктор Семёнов

Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.06.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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