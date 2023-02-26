Кувшинова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти11.06.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1843
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1849
Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афонская Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1858
Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Кувшинов Семён Иванов
Смерть
11.06.1885