Кувшинова (Утина) Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Утина) Мария Егорова

Кувшинова (Утина) Мария Егорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1859

Отец: Утин Егор Кодратов

Мать: Утина Агафия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.05.1882

Муж: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: Лидия Викторова

Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1884

Сын: Кувшинов Василий Викторов

Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: Анна Викторова

Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1888

Сын: Кувшинов Разумник Викторов

Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Викторова

Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close