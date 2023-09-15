Кувшинова (Утина) Мария Егорова
Место рождения
Дата рождения08.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1859
Отец: Утин Егор Кодратов
Мать: Утина Агафия Кодратова
Бракосочетание
19.05.1882
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: Лидия Викторова
Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов
Рождение ребёнка
27.04.1884
Сын: Кувшинов Василий Викторов
Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: Анна Викторова
Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов
Рождение ребёнка
12.12.1888
Сын: Кувшинов Разумник Викторов
Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Викторова
Отец ребёнка: Кувшинов Виктор Семёнов
Смерть
Неизвестно