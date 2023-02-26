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Утина Агафия Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
29.09.1846

Муж: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1847

Дочь: Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1848

Сын: Утин Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1852

Сын: Утин Дометий Егоров

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1853

Сын: Утин Лавр Егоров

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1855

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1857

Сын: Утин Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1859

Дочь: Кувшинова Мария Егорова

Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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