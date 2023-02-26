Утина Агафия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.09.1846
Муж: Утин Егор Кодратов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.08.1847
Дочь: Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
25.10.1848
Сын: Утин Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
30.07.1852
Сын: Утин Дометий Егоров
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
16.08.1853
Сын: Утин Лавр Егоров
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
10.10.1855
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
23.05.1857
Сын: Утин Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Рождение ребёнка
08.02.1859
Дочь: Кувшинова Мария Егорова
Отец ребёнка: Утин Егор Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно