Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Муж: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Рождение ребёнка
17.01.1893

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Сын: Сотников Василий Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Сотников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Сотников Федор Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Сотников Никифор Петрович

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1909

Сын: Сотников Авраамий

Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

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