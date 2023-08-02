Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
17.01.1893
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
11.04.1897
Сын: Сотников Василий Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
11.03.1900
Сын: Сотников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
07.06.1903
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Сотников Никифор Петрович
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)
Рождение ребёнка
20.08.1909
Сын: Сотников Авраамий
Отец ребёнка: Сотников Петр Игнатович (солдат)