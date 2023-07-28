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Сотников Никифор Петрович
Сотников Никифор Петрович
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Место рождения
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
11.03.1906
Пол
Мужской
Отец
Сотников Петр Игнатович (солдат)
1858 г.р.
Мать
Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906
Отец:
Сотников Петр Игнатович (солдат)
Мать:
Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна
Сластёнка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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