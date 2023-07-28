Сотников Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Никифор Петрович

Сотников Никифор Петрович

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906

Отец: Сотников Петр Игнатович (солдат)

Мать: Сотникова, Каширина Пелагия Семеновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область