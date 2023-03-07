Катанова (Гусятникова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова (Гусятникова) Акулина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

20.12.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гусятниковъ Антонъ

Мать: Гусятникова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1834

Сын: Катановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1836

Сын: Катановъ Петръ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1838

Сын: Катановъ Григорій

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
17.07.1841

Сын: Катановъ Илья

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1843

Дочь: Ерастова Ненила

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
13.04.1847

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1848

Сын: Катановъ Павелъ

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
25.08.1850

Дочь: Кокушкина Наталія

Отец ребёнка: Катановъ Тимофей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катановъ Тимофей

Смерть
20.12.1865
Александровка
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