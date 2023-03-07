Катанова (Гусятникова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти20.12.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гусятниковъ Антонъ
Мать: Гусятникова Марфа
Рождение ребёнка
09.11.1834
Сын: Катановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1836
Сын: Катановъ Петръ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
18.11.1838
Сын: Катановъ Григорій
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
17.07.1841
Сын: Катановъ Илья
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1843
Дочь: Ерастова Ненила
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
13.04.1847
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1848
Сын: Катановъ Павелъ
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
25.08.1850
Дочь: Кокушкина Наталія
Отец ребёнка: Катановъ Тимофей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катановъ Тимофей
Смерть
20.12.1865
Александровка