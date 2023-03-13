Гусятниковъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти02.02.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Лошкомоевъ Петръ
Мать: Лошкомоева Федосья
Бракосочетание
03.02.1800
Жена: Гусятникова Марфа
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катанова Акулина
Мать ребёнка: Гусятникова Марфа
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гусятниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Гусятникова Марфа
Рождение ребёнка
06.07.1816
Сын: Гусятниковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Гусятникова Марфа
Смерть
02.02.1837