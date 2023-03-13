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Гусятниковъ Антонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

02.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лошкомоевъ Петръ

Мать: Лошкомоева Федосья

Бракосочетание
03.02.1800

Жена: Гусятникова Марфа

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катанова Акулина

Мать ребёнка: Гусятникова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гусятниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Гусятникова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1816

Сын: Гусятниковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Гусятникова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.02.1837
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