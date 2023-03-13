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Катановъ Петръ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1836

Отец: Катановъ Тимофей

Мать: Катанова Акулина

Александровка
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
31.10.1860

Сын: Катановъ Кузьма

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
13.07.1862

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
03.07.1864

Сын: Катановъ Сергѣй

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1866

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1868

Сын: Катановъ Григорій

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Каратова Дарія

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обжорина Анастасія

Мать ребёнка: Катанова Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катановъ Яковъ

Мать ребёнка: Катанова Евдокія