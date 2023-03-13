Катановъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1836
Отец: Катановъ Тимофей
Мать: Катанова Акулина
Александровка
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
31.10.1860
Сын: Катановъ Кузьма
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
13.07.1862
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
03.07.1864
Сын: Катановъ Сергѣй
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
21.10.1866
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1868
Сын: Катановъ Григорій
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Каратова Дарія
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обжорина Анастасія
Мать ребёнка: Катанова Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катановъ Яковъ
Мать ребёнка: Катанова Евдокія