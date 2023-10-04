Карнаухова Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова Татьяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Карнаухова Верхотурова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Василий Панфилович

Рождение ребёнка
09.12.1908

Дочь: Карнаухова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Рождение ребёнка
16.09.1918

Сын: Карнаухов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Рождение ребёнка
09.12.1924

Сын: Карнаухов Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович

Смерть
Неизвестно

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