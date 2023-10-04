Карнаухова Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Карнаухова Верхотурова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1908
Дочь: Карнаухова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Рождение ребёнка
16.09.1918
Сын: Карнаухов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Рождение ребёнка
09.12.1924
Сын: Карнаухов Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Карнаухов Василий Панфилович
Смерть
Неизвестно