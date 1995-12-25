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Карнаухов Иннокентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1924

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1924

Отец: Карнаухов Василий Панфилович

Мать: Карнаухова Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
25.12.1949

Сын: Карнаухов Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1961

Дочь: Карнаухова Шалда Светлана Иннокентьевна

Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1964

Дочь: Карнаухова Чернигова Эльвира Иннокентьевна

Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Смерть
25.12.1995
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