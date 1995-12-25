Карнаухов Иннокентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1924
Дата смерти25.12.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1924
Рождение ребёнка
25.12.1949
Сын: Карнаухов Михаил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1961
Дочь: Карнаухова Шалда Светлана Иннокентьевна
Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1995