Карнаухов Михаил Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнаухов Михаил Иннокентьевич

Карнаухов Михаил Иннокентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949

Отец: Карнаухов Иннокентий Васильевич

Мать: Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close