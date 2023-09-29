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Карнаухов Михаил Иннокентьевич
Карнаухов Михаил Иннокентьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1949
Пол
Мужской
Отец
Карнаухов Иннокентий Васильевич
1924 г.р.
Мать
Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949
Отец:
Карнаухов Иннокентий Васильевич
Мать:
Карнаухова Коновалова Елизавета Ивановна
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