Карнаухова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908

Отец: Карнаухов Василий Панфилович

Мать: Карнаухова Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Карнаухов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Карнаухова Анучина Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Карнаухов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Карнаухова Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
15.05.1946

Сын: Карнаухов Иннокентий Трофимович

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Карнаухов Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
15.01.1953

Дочь: Карнаухова Мария Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнаухова Фира Трофимовна

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаухов Виктор Трофимович

Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Трофим Савельевич

Смерть
Неизвестно
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