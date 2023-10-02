Карнаухова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1908
Рождение ребёнка
1929
Сын: Карнаухов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Карнаухова Анучина Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Карнаухов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Карнаухова Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
15.05.1946
Сын: Карнаухов Иннокентий Трофимович
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
23.02.1949
Сын: Карнаухов Савелий Трофимович
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
15.01.1953
Дочь: Карнаухова Мария Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнаухова Фира Трофимовна
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаухов Виктор Трофимович
Отец ребёнка: Карнаухов Трофим Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно