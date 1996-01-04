Карнаухов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1918
Дата смерти04.01.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918
Рождение ребёнка
11.11.1946
Сын: Карнаухов Леонид Петрович
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
04.02.1951
Сын: Карнаухов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
04.06.1952
Дочь: Непомнящая Мария Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
25.09.1954
Дочь: Арефьева Анна Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
07.01.1957
Дочь: Медведева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
17.09.1959
Сын: Карнаухов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Карнаухова Агафья
Смерть
04.01.1996