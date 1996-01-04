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Карнаухов Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1918

Дата смерти

04.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1918

Отец: Карнаухов Василий Панфилович

Мать: Карнаухова Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
11.11.1946

Сын: Карнаухов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
04.02.1951

Сын: Карнаухов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
04.06.1952

Дочь: Непомнящая Мария Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
25.09.1954

Дочь: Арефьева Анна Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
07.01.1957

Дочь: Медведева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
17.09.1959

Сын: Карнаухов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Карнаухова Агафья

Смерть
04.01.1996
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