Медведева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1957

Дата смерти

17.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1957

Отец: Карнаухов Петр Васильевич

Мать: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
10.07.1978

Сын: Медведев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Медведев Владимир

Рождение ребёнка
12.05.1987

Дочь: Медведева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Медведев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Владимир

Смерть
17.08.2021
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