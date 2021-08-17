Медведева Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1957
Дата смерти17.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1957
Отец: Карнаухов Петр Васильевич
Мать: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
10.07.1978
Сын: Медведев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Медведев Владимир
Рождение ребёнка
12.05.1987
Дочь: Медведева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Медведев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Владимир
Смерть
17.08.2021