Карнаухов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1951

Отец: Карнаухов Петр Васильевич

Мать: Карнаухова Агафья

Рождение ребёнка
20.10.1977

Сын: Карнаухов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Карнаухова Наталья

Рождение ребёнка
18.05.1980

Дочь: Янишпольская Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Карнаухова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнаухова Наталья

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