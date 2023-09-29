Карнаухов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1951
Отец: Карнаухов Петр Васильевич
Мать: Карнаухова Агафья
Рождение ребёнка
20.10.1977
Сын: Карнаухов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Карнаухова Наталья
Рождение ребёнка
18.05.1980
Дочь: Янишпольская Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Карнаухова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карнаухова Наталья