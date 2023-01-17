Данилевский Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1822 ст.
Дата смерти07.11.1885 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1822 ст.
Отец: Данилевский Яков Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С ?.05.1850 по ?.11.1852
Бракосочетание
29.09.1852 ст.
Бракосочетание
15.10.1861 ст.
Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.11.1885 ст.
Тифлис