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Данилевский Николай Яковлевич

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Место рождения

Оберец, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.12.1822 ст.

Дата смерти

07.11.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1822 ст.

Отец: Данилевский Яков Иванович

Мать: не указана

Оберец, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С ?.05.1850 по ?.11.1852
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
29.09.1852 ст.

Жена: Данилевская Вера Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.10.1861 ст.

Жена: Данилевская Ольга Александровна

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.11.1885 ст.
Тифлис
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