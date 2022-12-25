Данилевский Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевский Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

02.08.1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилевская (Мишина) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1822 ст.

Сын: Данилевский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Оберец, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.08.1855 ст.
от холеры

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