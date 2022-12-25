Данилевский Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти02.08.1855 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1822 ст.
Сын: Данилевский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Оберец, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.08.1855 ст.
от холеры