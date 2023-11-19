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Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Матвей Ильич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ((?) Золотарева) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Золотарев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Рождение ребёнка
1793

Сын: (?) Золотарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Работа или профессия
С 1795 по 1828
Пичингуши, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Дьячок
Рождение ребёнка
1807

Сын: (?) Золотарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Агриппина Васильева

Смерть
1833

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