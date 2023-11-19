Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Матвей Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ((?) Золотарева) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Золотарев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Рождение ребёнка
1793
Сын: (?) Золотарев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Работа или профессия
С 1795 по 1828
Пичингуши, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Дьячок
Рождение ребёнка
1807
Сын: (?) Золотарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Агриппина Васильева
Смерть
1833