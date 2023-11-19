Матвей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Николай Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1768
Сын: (?) Золотарев Иван Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
С 28.06.1768
Поляны, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Священник, церковь Архангела Михаила
Смерть
1798