Матвей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Николай Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1768

Сын: (?) Золотарев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
С 28.06.1768
Поляны, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Священник, церковь Архангела Михаила
Смерть
1798

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