Агриппина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Василий Иванович

Мать: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Золотарев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: (?) Золотарев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: (?) Золотарев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Смерть
1840
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