Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Василий Иванович
Мать: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Золотарев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: (?) Золотарев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: (?) Золотарев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Смерть
1840