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Бортник Геннадий Викторович

Место рождения

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бортник Виктор Петрович

Мать: Надежда

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
19.02.1990

Сын: Бортник Филипп Геннадьевич

Мать ребёнка: Бортник Зинаида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортник Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортник Зинаида Игнатьевна