Бортник Геннадий Викторович
Место рожденияРеспублика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бортник Виктор Петрович
Мать: Надежда
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
19.02.1990
Сын: Бортник Филипп Геннадьевич
Мать ребёнка: Бортник Зинаида Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бортник Галина
Бракосочетание
Неизвестно