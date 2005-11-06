(Олешко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Олешко) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1932

Дата смерти

06.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Бортник Игорь Викторович

Отец ребёнка: Бортник Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бортник Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Бортник Виктор Петрович

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортник Виктор Петрович

Смерть
06.11.2005
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
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