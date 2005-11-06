(Олешко) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1932
Дата смерти06.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Бортник Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бортник Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Бортник Виктор Петрович
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2005
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка