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Бортник Игорь Викторович
Бортник Игорь Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Мужской
Отец
Бортник Виктор Петрович
1934 г.р.
Мать
(Олешко) Надежда
1932 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Бортник Виктор Петрович
Мать:
Надежда
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