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Бортник Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Бортник Виктор Петрович

Мать: Надежда