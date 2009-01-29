Бортник (Мацко) Зинаида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник (Мацко) Зинаида Игнатьевна

Место рождения

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка

Дата рождения

29.09.1971

Дата смерти

29.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971

Отец: Мацко Игнат

Мать: Мацко Юлия

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
19.02.1990

Сын: Бортник Филипп Геннадьевич

Отец ребёнка: Бортник Геннадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортник Геннадий Викторович

Смерть
29.01.2009
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
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