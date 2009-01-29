Бортник (Мацко) Зинаида Игнатьевна
Место рожденияРеспублика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Дата рождения29.09.1971
Дата смерти29.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1971
Отец: Мацко Игнат
Мать: Мацко Юлия
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
19.02.1990
Сын: Бортник Филипп Геннадьевич
Отец ребёнка: Бортник Геннадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.2009
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область