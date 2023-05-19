Мацко (Медведева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацко (Медведева) Юлия

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

16.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
29.09.1971

Дочь: Бортник Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Мацко Игнат

Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацко Михаил

Отец ребёнка: Мацко Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацко Игнат

Смерть
Неизвестно
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