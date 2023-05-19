Мацко (Медведева) Юлия
Место рожденияКазахстан
Дата рождения16.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
29.09.1971
Дочь: Бортник Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Мацко Игнат
Республика Казахстан, Павлодарская область, село Успенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацко Михаил
Отец ребёнка: Мацко Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацко Игнат
Смерть
Неизвестно