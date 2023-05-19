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Бортник Филипп Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1971 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1990

Отец: Бортник Геннадий Викторович

Мать: Бортник Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортник Виктория

Рождение ребёнка
17.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортник Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортник Виктория

Место жительства
Неизвестно