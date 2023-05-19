Бортник Филипп Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1990
Рождение ребёнка
18.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бортник Виктория
Рождение ребёнка
17.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бортник Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бортник Виктория
Место жительства
Неизвестно